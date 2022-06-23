Katıl abonelerine özel 5 Çayı canlı yayını! - Son Dakika
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Katıl abonelerine özel 5 Çayı canlı yayını!

23.06.2022 15:42
Katıl abonelerine özel 5 Çayı canlı yayını!

Bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı canlı yayınımızda konuşuyoruz.

ShiftDelete.Net olarak teknolojinin nabzını tutmaya ve gündem haberlerini en hızlı şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ancak gündemi takip etmeye vakti olmayanlar için bu hafta öne çıkan ve asla kaçırmamanız gereken haberleri derleyerek 5 Çayı programımızda bir araya getirdik. 5 Çayı canlı yayını 229. bölümü ile sizinle!

SDN 5 Çayı 229. bölümü ile sizlerle

Hızlı geçen bir haftanın ardından sevilen programımız 5 Çayı'nın 229. bölümüyle karşınızda olduk. SDN editörleri Samet Jankovic ve Furkan Karaca, bugün saat 17: 00'da gündemde öne çıkan başlıklarını değerlendirecek.

Teknoloji gündeminde yaşanan en yeni gelişmeler, tanıtılan yeni cihazlar ve teknolojiler, internet, 5G ve diğer tüm gelişmeri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Merak ettikleriniz hakkında tüm detaylar bu canlı yayına bekliyoruz!

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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katıl abonelerine özel 5 Çayı canlı yayını! - Son Dakika

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