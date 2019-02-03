"Katil Bariyerler" Yerine "Motorcu Dostu Bariyerler" Yapılıyor

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Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti