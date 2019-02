Katil Bariyerler" Yerine "Motorcu Dostu Bariyerler" Yapılıyor

MOTOSİKLET camiasının "Katil Bariyer İstemiyoruz" sloganıyla başlattığı kampanya ses getirdi.

Motosiklet kazalarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak uzuv ve can kayıplarının yaşanmasıyla harekete geçen motosikletlilere bir çok ünlü destek verdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan ile görüşmesinin ardından bir çok ilde motosikletlilerin talep ettiği bariyerlerin yapımına başlandı.



"140 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMA YAPILIYOR"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), D-100'de Haliç'ten Beylikdüzüne kadar motorcu dostu bariyer uygulamasına başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde esneme payı verilerek, motorcu dostu bariyerler kurdu.



İBB'nin D-100'de yaptığı çalışmaları takip ederek bariyer kurulumuna yardım eden Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "7 yıl süren mücadelelerimiz sonunda motorcu dostu bariyerler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Şu anda 140 kilometrelik alanda yapılan çalışmaların, daha çok riskli alanlarda da yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu uygulamanın bütün illerde de örnek alınıp yapılması bir çok canın da kurtulmasını sağlayacaktır. Türkiye'de motosiklet kullanıcılarının sayısı 3,5 milyonu geçti. Motosikletler tüm dünyada medeniyetin göstergesi ve trafik sonunun çözümüdür. Motosikletler için daha güvenli bir ortam oluşursa daha çok insan motosiklete teşvik olacaktır ve trafik sorunu da azalacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da başlattığı çalışmalar bizi son derece memnun etti. Yıllardır süren mücadelemizin mutlu sonuna geldik" diye konuştu.



"MOTORCULARIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞ OLACAK"



Ender Yıldız ise, "Geçmişte yaşanan kullanıcı hatası veya diğer faktörlerin dışında oluşan kazalar neticesinde biz motosiklet kullanıcılarının ölümüne sebep olan bariyerlerin güncellenmesi yönünde motosiklet kulüpleri olarak çeşitli organizasyonlar ve toplantılar yaptık 2018 sonunda temsilci heyet oluşturularak Ankara'da yetkililer ile görüşüldü. 2019 Ocak ayı itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere motosiklet dostu bariyerler yapılmaya başlandı. Şu an D-100 Metrobüs hattı komple tamamlanmak üzere, ardından virajlar ve riskli bölgeler yapılarak biz motorcuların can güvenliği sağlanmış olacaktır. Karayollarına bağlı TEM otoyolunda da çalışmalar başlamış ve uygulanmaktadır" dedi.



