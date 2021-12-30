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Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım! - Son Dakika

Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!

30.12.2021 13:04
Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!

taşehir'de geçtiğimiz Kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında düzenlenen iddianamede, görgü tanığı Kaan Ağca'nın da ifadesine yer verildi. Ağca, elinde kılıç olan bir erkeğin yerde yatan kadına kılıcı sokup çıkardığını, Boz'un kendisini de tehdit ettiğini dile getirdi.

İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i sokak ortasında vahşice öldüren ve ifadesinde "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" diyen katil zanlısı Can Göktuğ Boz için istenen ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ŞUBAT AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Can Göktuğ Boz (27) hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, bir tanığın sokakta yürüdüğü sırada bir kadınn çığlık ve 'İmdat' sesini duyduğunu, sese doğru koştuğunu ve elinde kılıç olan bir erkek şahıs ile yerde kanlar içinde yatan bir kadın gördüğünü belirttiği ifade edildi. Şüpheli Boz'un müdahale etmek isteyen tanığa 'Yaklaşma sana da saplarım' dediği kaydedildi.

"BİR KADINI ÖLDÜRMEK DAHA KOLAYDI"

Maktulün annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz ve kardeşlerinin ölüm olayı nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Boz'un savunmasına da yer verildi. Boz'un emniyette verdiği ifadesinde spor salonundan döndükten sonra akşam saatlerine kadar ikametinde oturduğunu söylediği, akşam saatlerinde canının sıkıldığını ve üzgün olduğunu söyleyerek kolay olduğunu düşünmesi nedeniyle bir kadını bıçaklamayı düşündüğünü ve internet sitesinden almış olduğu kılıcı yanına alarak site önünde bir müddet yürüdükten sonra tanımadığı Başak Cengiz'i bıçakladığını söylediği hatırlatıldı.

İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA ÖLDÜRDÜ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüphelinin önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü belirtildi.

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Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım! - Son Dakika
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