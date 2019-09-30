'Katil devlet' ifadesine Ankara Barosu Avukatı Keleştimur'dan tepki

Gazeteci Nagehan Alçı'nın katıldığı bir canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik kullandığı 'Katil devlet' ifadesine tepkiler büyüyor. Ankara Barosuna bağlı Avukat Faruk Keleştimur, Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Ulusal bir kanalda 27 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan Nagehan Alçı'nın canlı yayın esnasında Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik 'Katil devlet' ifadesini kullanması tepkilere neden oldu. Ankara Barosuna bağlı Avukat Faruk Keleştimur, konuyla ilgili Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Keleştimur, "27 Eylül akşamı Nagehan Alçı adlı bir gazeteci ulusal bir kanala canlı yayın konuğu olarak katılmış olup yayın esnasında şu sözleri sarf etmiştir; 'Devlet şayet katil devletse ona sonuna kadar katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil bir devlete sahipti'. Türk hukukuna ve milli geleneğimize göre devlet tüzel kişidir. Anayasamızda devlet bir kamu tüzel kişisi olarak kabul edilip, bu kabulü Anayasa'nın çeşitli hükümlerinden anlamak mümkündür. Buna göre devletin tarihsel süreçte ayrı bir kişilik taşıması mümkün olmayıp, her dönem için aynı tüzel kişiliğin varlığını koruduğu hukuki bir gerçekliktir. Kaldı ki milli geleneğimiz, örfümüz, töremize, tarihsel inanç ve perspektifimize göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık geleneğin ve tarihin devamı niteliğinde kurulmuş bir devlettir. Bu inancımıza göre Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti de odur. Dolayısıyla binlerce yıldır varolan ve yaşayan bir devlete katil sıfatını yakıştırmak hem ahlaka hem insaniyete hem milli değerlerimize hem de hukuka aykırı bir fiil teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.



"Türk milletini aşağılamak kimsenin haddi ve hakkı değildir"



Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Keleştimur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimsenin aşağılamaya hakkı olmadığını söyledi. Keleştimur, Türk milletinin şehit kanlarıyla kurduğu devlet hakkında 'Katil' sıfatını kullanmanın cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin 1'inci fıkrasında Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır hükmü mevcuttur. Nagehan Alçı'nın bir canlı yayın programında olması, kamuya ve umuma açık bir platformda olması ve umuma açık platformda büyük Türk milletinin yüz binlerce şehidin kanıyla, inançla, mücadeleyle, azimle kurduğu bir devlete aleni bir şekilde katil sıfatının yakıştırılması şüphesiz cezasız kalmaması gereken bir eylemdir. Yüce Türk milletinin tarihsel süreç içerisinde azim ve mücadeleyle şehit kanlarıyla kurduğu ve yaşatmak uğruna canını feda ettiği Türk devletini aşağılamak, tahkir etmek ve lekelemek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Mutlaka ilgili makamlarda hesabını soracağız ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA