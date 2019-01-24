Katil eşten hırsız yalanı
Hırsızların öldürdüğü denilen damadı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı
Hırsızlar öldürdü diyerek olayı ört pas etmek istediler
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da yakınlarının 'hırsızlar öldürdü' diye iddia ettiği damat, karısı tarafından şiddetli geçimsizlik yüzünden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesine bağlı Veysel Karani
Mahallesi'nde yaşandı. 15 gün önce evlenen Engül çifti, yeni taşındıkları Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın birinci katına yerleşti. Şiddetli geçimsizlik yüzünden sürekli kavga
ettikleri iddia edilen çift, dün gece yine tartışmaya başladı.
Hırsızlar öldürdü diyerek olayı ört pas etmek istediler
Gece geç saatlerde genç Engülçifti arasında iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yüzünden yine tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle henüz ismi belirlenemeyen gen kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet Engül, komşuların çağırdığı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Engül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Engül'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis
tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.