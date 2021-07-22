Katil evlattan şok sözler: "Benim annem yok" - Son Dakika

Katil evlattan şok sözler: "Benim annem yok"

DENİZLİ - Denizli'de şiddet uygulayıp bayılttığı annesini boğazını keserek öldüren katil evlat tutuklanıp cezaevine gönderilirken "Benim annem yok" dedi.

Denizli'nin Güney ilçesinde tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ı önce boğan sonra ise boğazını kesen cinayet zanlısı Gökhan Rüzgar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Gökhan Rüzgar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Annenizi neden öldürdünüz?' sorusuna verdiği cevap hayrete düşürdü. Katil evlat kendisine yöneltilen soruya "Benim annem yok" diye cevap vermesi ve rahat tavırları dikkat çekti.