Katil gal arısında tehlike büyüyor, Zonguldak'ta bin 20 terminatör böcek doğaya salındı

Ege Bölgesi'ni bekleyen büyük tehlike

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kestane ormanlarında görülen ve hızla yayılan gal arısı ile mücadele çerçevesinde terminatör böcek olarak bilinen "Torymus sinensis" böceği doğaya salındı. Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesinde yayılımın hızla devam ediyor. sıkıntılı bir süreç ama yoğun çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Geçen yıl Zonguldak ormanlarında görülen ve kestane ormanlarına zarar veren kestane gal arısı zararlısıyla mücadele için Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bu çerçevede zararlıyla mücadelede etkinliği kanıtlanmış biyolojik yöntem olan 'torymus sinensis' erginleri, laboratuvarda üretildi. İlk etapta, kestane gal arısının artışının ve olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi amacıyla "terminatör böcek" olarak adlandırılan böcek Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu tarafından bin 20 adet böcek doğaya salındı.

Zonguldak'ın Muslu Beldesi, Şirinköy mevkiinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilgili teknik elemanları tarafından bin 20 böcek doğaya salındı.

Bin 20 adet böcek doğaya salmak için burada olduklarını ifade eden "Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "'torymus sinensis' denilen faydalı böcek üretimini laboratuvarımızda gerçekleştirdik. Geçen yıl 60 bin adet Yalova'dan Gal getirdik. Ayrıca bu bölgemizde geçen yıl Mayıs ayında salım yapmıştık. Buradaki Gal'lerden de 1 bin adet olmak üzere toplam 7 bin adet gal topladık. Bunlarda çıkmaya başladı. Dün 300 adet bugünde 720 adet olmak üzere bin 20 adet doğaya salmış olacağız. Cuma günü de Ereğli'de bir salım yapmayı hedefliyoruz. Çıktıkça onların salımını yapacağız. Bizlerin sevindiren nokta geçen yıl salımı yapmış olduğumuz 'torymus sinensis' dediğimiz faydalı böcek buraya yerleştiğini görüyoruz. Buradan toplamış olduğumuz 12 bin galden çıkmış olduğunu gördük. Gerek İnkumu'nda gerek burada topladığımız gallerden faydalı böcek çıktı. Buraya bu böcek yerleşti. İnşallah bunların sayısı artarak koleniler halinde yayılacak. Doğa bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. Bu böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşiğini en aza indirmek bütün amacımız bu" şeklinde konuştu.

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, Gal arısı ile ilgili mücadele hakkında bilgiler verdi. Yıldız, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesinde yayılımın hızla devam ettiğini belirterek "Geçen yıl bu bölgeden salınım yaptığımız Gal'lerden laboratuvarda yeniden çıkması bizim için sevindirici. Biyolojik mücadele doğaya dost bir mücadele ama kısa sürede etkin bir sonuç almak mümkün değil. Bu zamanla yayılan böceğin popülasyonunu baskı altına alacağına inandığımız, Türkiye'de Dünya'da yapılan tek mücadele şekli bu. Biz Bursa ilinde farklı alanlarda yaptığımız çalışmalar var. Orman Genel Müdürlüğümüz, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ile farklı tuzaklar deniyoruz inşallah bu tuzakları da popülasyonuna bağlı olarak bu bölgelerde deneme çalışmalarına alabiliriz. Böceğimizi kısa zamanda yok etmenin mümkün olamadığını biliyoruz. Laboratuvarlarımızda üretimlerimiz devam ediyor. İnşallah böceğimizi bu alanlara yerleştirerek popülasyonu azaltmayı hedefliyoruz ama Türkiye'de olduğu gibi bir taraftan da yerleşme devam ediyor. Bunu en aza indirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yayılış hızla devam ediyor"

Gal arsının bütün bölgelerde yayılış gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Yayılış hızla devam ediyor. Amasra, Kurceşile, Sinop'a kadar birleşti. Buradan artık tüm Türkiye, Ege Bölgesine hızla yayılma devam ediyor. Sıkıntılı bir süreç ama yoğun bir şekilde çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.

"Bu aşamayı görmek bize ümit veriyor"

Zonguldak'ta ilk olarak geçen yıl görülen Gal arısının gelinen noktada bu aşamayı görmek kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "İlimiz ve kestane ile ilgili üretim yapılan bütün iller için önemli bir dönüm noktasındayız. Geçen yıl malumunuz tutup tutmayacağı şeye başlandı. Ümit vardı ama elimizde delil yoktu. Geçen ki saldığımız böceklerin bu bölgede tutunmaya başladığını gördük. Bu önemli bir aşama. Bu aşamayı görmek bize ümit veriyor. Kestane bizim ilimiz başta olmak üzere önemli bir ürün. Bu ürünü bizim kaybetmememiz gerekiyor. Bunun içinde mücadele edilmesi gerekiyor. Mücadele kimyasal da biyolojik de olabilir. Ortamı da zararlı hale getirebiliyor. Biyolojik mücadele bu yönüyle doğal mücadele. Müdürümüzün de söylediği gibi biraz zaman gerekiyor. Sevindirici tarafı yine üniversitemiz orman genel müdürlüğümüz bu konuda güzel bir iş birliği yapıyorlar bundan uzun vadede bir sonuç çıkacak buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilgili teknik elemanları tarafından bin 20 böcek doğaya salındı.