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İsrail bozulan imajı için Siyonist milyarderleri devreye soktu! 50 kişi, ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak - Son Dakika

İsrail bozulan imajı için Siyonist milyarderleri devreye soktu! 50 kişi, ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak

14.11.2023 09:26  - Güncelleme: 09:31

Gazze'de 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, yerle bir olan imajı için sosyal medyadan sonra ana akım medyayı da karartmak için harekete geçti. 50 Siyonist milyarder, İsrail yanlısı haberler yaptırmak için ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlenerek sürüyor. Gazze'de 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail bozulan imajı için yeni bir planı devreye soktu. 50'e yakın siyonist milyarderin İsrail yanlısı haberler yaptırmak adına ABD ve Avrupa basınına servet akıtacakları öğrenildi.

Katil İsrail bozulan imajını düzeltmek için siyonist milyarderleri devreye soktu! ABD ve Avrupa basınına servet akıtacaklar

SOSYAL MEDYA KATLİAMI SANSÜRLÜYOR

Gazze'de çocuk, kadın demeden binlerce Filistinliyi öldüren Tel Aviv yönetimi, yerle yeksan olan imajının daha da kötüleşmemesi için sosyal ağlara yoğun bir baskı yapıyor. Başta Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya sitesi İsrail'in katliamlarını sansürlüyor. Uzmanlara göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli arama motoru Google'a da propaganda yaymak için para ödüyor.

Katil İsrail bozulan imajını düzeltmek için siyonist milyarderleri devreye soktu! ABD ve Avrupa basınına servet akıtacaklar

SİYONİST MİLYARDERLER İMAJ DÜZELTMEK İÇİN DEVREDE

Son olarak ABD'deki Semafor adlı site, İsrail yanlısı milyarderlerin ana akım medyaya yönelik kirli planını deşifre etti. Buna göre Amerikalı milyarder Barry Sternlicht ile emlak kralı ve yatırımcı Bill Ackman'ın başlattığı kampanyada siyonist milyarderler dünyada yükselen Filistin yanlısı protestolar karşısında zorlanan İsrail'in imajını düzeltmeye çalışacak.

Katil İsrail bozulan imajını düzeltmek için siyonist milyarderleri devreye soktu! ABD ve Avrupa basınına servet akıtacaklar

50'DEN FAZLA İSİMDEN BAĞIŞ TALEP EDİLDİ

Kampanya kapsamında medya, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük onlarca isminden milyon dolarlık bağış talep edildi. Gazze'de yapılan soykırımı aklamak için 'Barış İçin Gerçekler' adlı medya kampanyası için 50'den fazla kişiden yardım toplanacak. Sürece dahil olan İsrail yanlısı 50 milyarderin toplam servetlerinin 500 milyar dolar olduğu belirtildi.

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Son Dakika Medya İsrail bozulan imajı için Siyonist milyarderleri devreye soktu! 50 kişi, ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bozulan imajı için Siyonist milyarderleri devreye soktu! 50 kişi, ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak - Son Dakika
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