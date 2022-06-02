Katil koca hakim karşısına çıktı

Katilin akıl sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacak

Çocuklarının gözü önünde karısını öldüren öfkeli koca silahı CHP binasındaki ağabeyinden almış

Görgü tanığı: "Silahı CHP Oğuzeli İlçe binasında ağabeyinden aldı"

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldüren Hasan Maş'ın yargılanmasına başlandı. Katil koca eşini kendisine "Erkek değilsin" diye hakaret etmesinden dolayı öldürdüğünü söylerken duruşmada dinlenen tanık Bilal E. ise Maş'ın cinayette kullandığı silahı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldığını anlattı.

Gaziantep'te 16 Kasım 2021 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Maş'ı çocuklarının gözü önünde öldüren Hasan Maş hakim karşısına çıktı. Hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanan Maş'ın, Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Maş, ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken duruşmada sanık avukatları ile 5 çocuk annesinin aile avukatı Gökhan Koçaslan da hazır bulundu. Duruşmayı öldürülen Esra Maş'ın ailesi de takip etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı'nın "Hakkında adam öldürmekten dava açılmış" demesinin ardından koca Maş, "Ben adam öldürmedim" dedi.

"Bana 'erkek değilsin' diye hakaret etti"

"Esra Maş'ı kim öldürdü" diye soran mahkeme başkanına, "Ben öldürdüm. Beni aldattığı için sadece sıktım" şeklinde cevap verdi. Olay günü kayınbabasını arayarak kızını gelip almasını söylediğini aktaran Maş, "Ben sürekli tehdit altındaydım. Evim bile gözetleniyordu. Evime gizli dinleme düzenekleri kurmuşlardı. Gözaltındayken bana suikast hazırlığı yapıldığını gördüm. Bana 'Erkek değilsin' diye hakaret etti. Ondan dolayı öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Savunmanın ardından söz alan sanık avukatı Bekir Öztürkmen ise, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. Sanık Maş'ın akıl sağlığının yerinde olmasının mümkün olmadığını söyleyen Öztürkmen, "Akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili ATK'den rapor alınmasını istiyoruz. Paranoyak halde yaşıyor" dedi.

"Başka Esra'lar ölmesin"

Duruşmada dinlenen maktul Esra Maş'ın babası Mustafa Demiraslan da kızının 11 aylık torununun gözü önünde öldürüldüğünü söyledi. Torunlarının kendisine sürekli "Ben annemi istiyorum. Onu bana getir" dediğini aktaran Demiraslan, "Benim Esra'm böyle oldu. Başka Esra'lar ölmesin. Sanık en ağır cezayı alsın" şeklinde konuştu.

"Silahı CHP İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldı"

Olayın görgü tanığı olan Bilal E.'de duruşmada dinlendi. Olayın yaşandığı fırının önünde yemek beklediği sırada sanık Maş'ın yanına geldiğini anlatan Bilal E., Maş'ın kendisine "Silah ve mermi lazım" dediğini söyledi. Bu sözünden şüphelenerek onu takip etmeye başladığını söyleyen Bilal E., "Hasan benim yanımdan ayrılıp fırına gitti. Ağabeyi Süleyman ile birlikte CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasına girdiler. Bende onları takip ettim. Süleyman'ın kardeşi Hasan'a parti binasında silah verdiğini gördüm. Parti binasından çıkıp direkt araçtaki eşini taradı. Süleyman o ara ortadan kayboldu. Parti binası açıktı ve içeride başka kimse yoktu" dedi.

"Ne yaparsan yap başka yerde yap"

Duruşmada ifade vermemesi için Süleyman Maş ile Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis kayını tarafından tehdit edilip darp edildiğini de sözlerine ekleyen tanık Bilal E., "Ağabeyi Süleyman Hasan'a silahlı verirken 'Ne yapıyorsan yap ama başka yerde' yap dediğini duydum. Şuan ifade verirken de tehdit altındayım. Bana bir şey olursa Süleyman Maş ile polis kayını sorumludur" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarına karşı söz alan sanık avukatı Hüseyin Yalçın'da, tanığın yalan söylediğini belirterek tanık beyanlarının iftira ve gerçekle alakası olmadığını söyledi.

Tanık beyanının ardından mahkeme başkanı sanık Maş'a, "Sen silahı kimden aldın?" diye sordu. Maş ise, "Bana tabancayı abim vermedi" dedi.

Beyanların ardından duruşma savcısı sanık Maş'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Cezadan kaçmak için rapor almanın peşinde"

Öldürülen Esra Maş'ın ailesinin avukatı Gökhan Koçaslan ise sanık savunmasının son zamanlarda trend olan bir savunma olduğunu söyledi. Katillerin önce öldürüp ardından "Beni aldattı" dediklerini paylaşan Koçaslan, "Sanık TCK 32'yi zorluyor. Sanık cezadan kaçmak için rapor almanın peşinde. Sanığın akli melaikeleri gayet yerinde. Süleyman Maş silahlı verdiyse o da cezalandırılmalıdır. Esra'nın vücudundan 10 mermi çıkartıldı. Sanık en ağır cezayı almalıdır" diye konuştu.

Katil kocanın akıl sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacak

Sanık ve avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Maş'ın Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor düzenlenmesinin istenmesine, sanık Maş'ın tutukluluk halinin devamına, tanık Bilal E.'nin beyanlarında geçen Süleyman Maş hakkında "Adam öldürmeye yardım etme" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davanın geçmişi

Olay, 16 Kasım 2021 Salı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Hasan Maş ile eşi Esra Maş (31), boşanma davası nedeniyle beş çocuklarının da bulunduğu araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında silahını çeken koca Maş, eşinin üzerine kurşun yağdırdı. Katil zanlısı Maş, olay yerinden kaçarken 5 çocuk annesi ağır yaralandı. Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Maş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Maş, tutuklanarak cezaevine konuldu.