Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum - Son Dakika

6 Aralık 2020'de Fethiye'ye bağlı Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, ertesi gün evine gitti. Zile basan yakınları kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk annesi Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polisin olay yeri incelemesinde Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Selvan Acar'ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇALILIKLAR ARASINDA YAKALANDI

Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Tanju Acar'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Acar'ı, cinayetten 1 gün sonra ilçedeki ormanlık alanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Tanju Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tanju Acar hakkında hazırladığı iddianame, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Acar'ın 'eşini tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.'

"ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMAMA RAĞMEN BIÇAĞI KALBİNE SOKTUM"

İddianamede Tanju Acar'ın savcılıkta alınan ifadesine de yer verildi. İfadesinde, eşiyle tartıştığını ve kendisine gösterdiği fotoğraflarda farklı kişilerle olan samimi davranışlar mevcut olduğunu söyleyen Acar, olay anını şöyle anlattı: "Eşim mutfaktan gidip asker bıçağından daha küçük olan kırmızı renkli evde hep bulunan bıçağı getirdi. Bana 'seni öldürürüm, seni Mehmet'e öldürteceğim' dedi. O sırada elimde mutfaktan aldığım bıçak bulunuyordu. Bıçaklarla birbirimize el kol hareketleri yaptık. Eşimin sağ elini tutarak bıçağı sol sırtına sapladım. Bıçak tam olarak sol sırtına girmedi. Bıçaklandıktan sonra yan şekilde kanepeye düştü. Elindeki bıçak da yere düştü. Ondan sonra hareket etmediğini ve nefes almadığını gördüm. Bıçağı kalp kısmına doğru sapladım. Bıçak içeri girmedi. Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı yine de tekrar kalbine doğru soktum. Sonra başının ön kısmına da bıçağı sapladım. O sırada hala koltukta yan yatar vaziyetteydi. Sırt üstü gelecek şekilde koltuğa yatırdım. Elindeki bıçağı da odada bulunan tekli koltuğun üzerine bıraktım. Eşimin telefonundan 155'i aradım. Daha sonra tereddüt ederek telefonu kapattım. Telefonu yanına koltuğun arka tarafına doğru bıraktım. Yatak odasına girip eşyalarımı topladım."

"PARAYI ALMAK İÇİN EVİME GİTTİM, SONRA GİDİP CAMİDE UYUDUM"

Selvan Acar'ı öldürdükten sonra, giriş kapısından evden çıktığını ve motosikletle kırsal Kınık Mahallesi'ne gittiğini anlatan Acar, "Akşamüstü saatlerinde Kınık'taki 'Hakan' isimli arkadaşımın yanına uğradım. Sonra onun yanından ayrılıp, motosikletle biraz dolaştım. Hakan'ın yanına geri dönerek alkol ve uyuşturucu kullandım. Kafam güzel olduktan sonra orman tarafına gittim. Geceyi ocak yakarak orada geçirdim. Motosikletin anahtarını kaybettiğimi anladım. Oradan yürüyerek ana yola indim. Araba durdurup merkeze gittim. Motosikletin anahtarını bulabileceğimi düşünerek tekrar orman bölgesine geri döndüm. Anahtarı bulamayınca bir araba çevirerek Kumluova'ya gittim. Orada bir evim var. Evde 320 TL bırakmıştım. O parayı almak için gittim. Ondan sonra Kınık'a geldim. Kınık'ta biraz dolaştıktan sonra uyumak için camiye gittim. Geceyi orada geçirdim. Uyandığımda camiden çıkıp Kınık'a geri döndüm. Yemek yemek amacıyla döndüğümde yakaladım" dedi.