Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti - Son Dakika

Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti

15.04.2021 09:28

Muğla'da 2020 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Selvan Acar'ın cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Başka bir hükümlünün zanlı eş Tanju Acar'ın cezaevinde nasıl daha az ceza alabileceğini araştırdığını anlatarak "Vicdan azabı çekiyorum" demesi korkunç planı deşifre etti.

Selvan Acar cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Cinayet sanığı koca Tanju Acar hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık Acar'ın cinayet öncesinde yaptığı akıllara durgunluk veren 'az ceza planları' da iddianamede yer aldı.

Muğla Fethiye'de yaşayan 2 çocuk annesi Selvan Acar (25), 8 Aralık 2020'de boşanma aşamasında olduğu eşi Tanju Acar (32) tarafından sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak tutuklanan Tanju Acar hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açtı.

"BİR GÜN ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Hürriyet'in haberine göre iddianamede ifadesine yer verilen Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, kızının Tanju'nun kendisini takip ettiğini, rahatsız ettiğini, tehdit ettiğini, denk gelirse darp ettiğini söylediğini, "Bugün olmazsa yarın ama mutlaka bir gün seni öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti.

"ALDATMA DURUMLARINDA DAHA AZ CEZA VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ"

Tanju Acar'ın tutuklanarak konulduğu Seydikemer- Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yan hücrede kalan K.Ş. isimli hükümlü verdiği ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. K.Ş. ifadesinde özetle şunları anlattı:

"Tanju, 'Nasıl az ceza alabilirim' diye bana soruyordu. 'Bana olayı anlatırsan alacağın cezayı tahmin edebiliriz' dedim. Eşini öldürmek için planlar yapmaya başladığını, internetten yapmış olduğu kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınacağı konusunda araştırmaları neticesinde, aldatma durumlarında daha az cezanın verildiğini öğrendiğini belirtti.

SAHTE HESAPLAR AÇIP EŞİNİN ONU ALDATTIĞINI SÖYLEMİŞ

Eşinin kendisini aldattığı süsünü verebilmek için sosyal medyadan hesaplar açıp, başkasıymış gibi eşiyle yazışıyormuş. Bunun dışında iki tane de arkadaşını ayarlamış, bu arkadaşları da eşiyle sosyal medya üzerinden yazışıyormuş. Bunlardan sonra sözde biriyle onu yakalamış, çevresini bu şekilde inandırmaya çalışmış. Olay tarihinde de eşini bıçakladığı zaman, evde eşini aldattığını iddia ettiği şahsın tamamen uydurma olduğunu, aslında öyle bir şahsın olmadığını anlattı. Ben bu şahsı cezaevine gelmeden önce hiç tanımazdım ama yaşadığım vicdan azabı nedeniyle bunları anlatmak istedim."

Anne Cemile Kaya'nın avukatı Fatih Tahancı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sanığın başka bir hükümlüye tüm vakayı anlatması, canavarca hisle planlayarak eşini öldürdüğünü ortaya koymuştur" dedi.

Katil kocanın korkunç planını Vicdan azabı çekiyorum diyen arkadaşının sözleri deşifre etti

Cinayet, Fethiye, Aralık, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Katil kocanın korkunç planını 'Vicdan azabı çekiyorum' diyen arkadaşının sözleri deşifre etti - Son Dakika


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