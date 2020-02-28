"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir' - Son Dakika

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'te rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlip'te görev yapan askerlerimize, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak/İHA)

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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