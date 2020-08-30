Katil zanlıları girdikleri iş yerinde yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, girdikleri iş yerinde yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

19 Ağustos günü Sarısakal Mahallesi 18. Sokak'ta meydana gelen olayda 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin av tüfekli saldırısına uğradı. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Siner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı olduğu iddia edilen M.Ö. (25) ile akrabası R.Ö.'nün (29) Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde olduğunu tespit etti. Ceyhan polisi, 4 günlük takibin ardından operasyon düzenleyerek şüphelileri bir iş yerine girdikleri sırada yakaladı. İş yerinde elindeki silahla polisin "teslim olun" uyarısı üzerine ellerini kaldıran zanlılar yere yatırıldı. Kelepçelenen 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli M.Ö. ile birlikte 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA