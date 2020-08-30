Katil zanlıları girdikleri iş yerinde yakalandı - Son Dakika

Katil zanlıları girdikleri iş yerinde yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, girdikleri iş yerinde yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, girdikleri iş yerinde yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.
19 Ağustos günü Sarısakal Mahallesi 18. Sokak'ta meydana gelen olayda 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin av tüfekli saldırısına uğradı. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Siner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı olduğu iddia edilen M.Ö. (25) ile akrabası R.Ö.'nün (29) Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde olduğunu tespit etti. Ceyhan polisi, 4 günlük takibin ardından operasyon düzenleyerek şüphelileri bir iş yerine girdikleri sırada yakaladı. İş yerinde elindeki silahla polisin "teslim olun" uyarısı üzerine ellerini kaldıran zanlılar yere yatırıldı. Kelepçelenen 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli M.Ö. ile birlikte 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
Son Dakika Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı