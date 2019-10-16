Son Dakika Haberleri: Katil zanlısı 15 gün önce keşif yapmış
Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı 15 gün önce keşif yapmış

Katil zanlısı 15 gün önce keşif yapmış

12 dakika önce

Aydın'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelip, husumetli olduğu Kemal Öztunç'u (66) tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Katil zanlısı 15 gün önce keşif yapmış, System.String[]

Aydın'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelip, husumetli olduğu Kemal Öztunç'u (66) tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.


Emniyette yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Katil zanlısı F.Y.'nin (69) ifadesine göre, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. F.Y.'nin Kemal Öztunç'un 15 gün önce gelip çalıştığı ve kaldığı yeri tespit ettiği, sabah saatlerinde de gelip cinayeti işlediği öğrenildi.


Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana gelen olayda, Aydın'dan gelip sabah 07.00 sıralarında Tarsus'taki hayvan pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli, Kemal Öztunç'u aramaya başladı. F.Y. belindeki silahı çıkararak hayvan pazarındaki kafeteryada Öztunç'a (66) rastgele ateş etmiş, bir şarjörü Kemal Öztunç'un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Öztunç olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince bir bahçe içerisinde saklanırken yakalanmıştı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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