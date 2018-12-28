Son Dakika Haberleri: Katil Zanlısı 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Katil Zanlısı 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

17 dakika önce İlandır

Mersin'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan 15 yaşındaki zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Katil Zanlısı 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan 15 yaşındaki zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67), evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan 15 yaşındaki Y.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Kendimi korudum"

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.G., adliye çıkışında gazetecilerin 'neden yaptın' şeklindeki sorusuna, "Kendimi korudum, cinsel taciz girişiminde bulundu" diye yanıt verirken, cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına göndermesini ise "Ne yapacağımı bilmiyordum, bana yardım etmesi için gönderdim" şeklinde açıkladı.

Şüphelinin daha önce de iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Önceki gün meydana gelen olayda, emekli öğretmen İbrahim Yürümüz'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderen Y.G., evde bulunan televizyonu da alarak kaçmış, arkadaşının haber vermesiyle de polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Katiller, 17 Yaşındaki Çocuğu Banyoda Parçalayıp Çöpe Attı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlığa Atananların Emeklilik ve Yaşlılık Aylıkları Kesilmeyecek

İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:44:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katil Zanlısı 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]