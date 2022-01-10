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Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı - Son Dakika

Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı

10.01.2022 21:40
Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hayvan gübresi döktüğü yer konusunda tartıştığı yaşlı adamı kafasına sopayla vurduktan sonra silahla ateş ederek ölümüne neden olan Y.Z, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hayvan gübresi döktüğü yer konusunda tartıştığı yaşlı adamı kafasına sopayla vurduktan sonra silahla ateş ederek ölümüne neden olan Y.Z, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tepedam köyünde dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Gazi Şükür'le (63) hayvanların gübresini döktüğü yer yüzünden tartışan Y.Z (33) isimli şahıs Şükür'ün evine giderek kapıda tartıştığı sırada hem Şükür'ün kafasına hem de olayı sakinleştirmeye çalışan eşine elindeki odunla vurarak yaralamış ardından köyde bulunan çeşmenin yakınlarına inerek Gazi Şükür'ü burada bekleyerek su almak için çeşmeye gelen Şükür'ü silahla arkasından ateş edip ölümüne sebep olmuş ve kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından hem çevre köylerde hem de çevre il ve ilçelerde şüpheli şahsı arama çalışmaları yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler drone, iz takip köpeği ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları çalışmayla katil zanlısı Y.Z'yi olayın üzerinden 24 saat geçmeden bugün sabah saatlerinde saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Dün itibariyle Y.Z'nin yakalanması için geniş çaplı arama faaliyetine başlayan ekiplere ayrıca Komando timleri de eşlik ederken ilçeye bağlı Balıkhisar köyü ile Kelkit ilçesine bağlı Eymür köyü yol ayrımı dere yatağı içindeki eski bir değirmende bulunduğu tespit edilen Y.Z, yapılan takip sonucu kaçmak isterken Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Y.Z, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

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Gümüşhane, Jandarma, Hisarcık, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı - Son Dakika


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