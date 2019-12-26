Katil zanlısı, bıçakladığı gencin ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde alkol alırken tartıştığı bir grup arasında bulunan 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık, öldürdüğü gencin arkadaşlarının kurbanı olduğunu söyledi.



Olay, 2 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Gölcük Değirmendere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde 3 arkadaşı ile alkol alan Müslüm A. (25), tuvaletini yapmak için bir ağacın yanına gitti. Bu sırada Müslüm A.'yı gören bir grup, rahatsız olduklarını söyleyerek şahsı uyardı. Bunun üzerine Müslüm A. ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Müslüm A. cebinden çıkardığı bıçakla Çağatay Burak Atay (21) bıçakladı. Müslüm A. sahilde bulunan vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Müslüm A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Katil zanlısı hakim karşısına çıkartıldı



Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu cinayet zanlısı Müslüm A., Atay'ın babası Hasan Atay, taraf avukatları ve Atay'ın hayatını kaybettiği olay anını gören şahıslar duruşmada hazır bulundu. Duruşma Müslüm A.'nın savunma yapması ile başladı. Duruşmada söz verilen sanık Müslüm A., pişman olduğunu söyleyerek, "O akşam 3 arkadaşım ile birlikte alkol almak için sahilde buluştuk. Sahilde birlikte alkol alıyorduk. Tuvalet olmadığı için arkadaşlarımdan uzaklaşarak bir ağacın yanında tuvaletimi yaptım. Tuvaletimi yaptığım yerin 50 metre ilerisinde bulunan bir kalabalık grup vardı. İçlerinden birisi, 'Şerefsiz neden buraya köpek gibi tuvaletini yapıyorsun' diye bana hakaret etti. Ben arkadaşlarımın yanına döndüm. Sonra bu konuyu konuşmak istedim. Şahısların yanına gittiğimde birisi bana vurmaya başladı. Yere düştüm. O anda kendimi savunmak için inşaatta kullandığım bıçağı savurmaya başladım" dedi.



"Ben çok üzgün ve pişmanım"



Bıçağı kendini korumak için savurduğunu söyleyen sanık Müslüm A., "O esnada bıçak maktule isabet etmiş. Sanığın bana vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Durumu anlayınca koşmaya başladım. Sonra beni yine darp etmeye başladılar. Sonra polis geldi. Benim kimseyi öldürme gibi bir niyetim yoktu. Bıçağı olaydan 2 gün önce almıştım. Bıçağın sustalı olduğunu bilmiyordum. Ben çok üzgün ve pişmanım" diye konuştu.



Olay anını gören tanıklar dinlendi



Sanığın savunmasının ardından söz alan Atay'ın babası Hasan Atay şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Daha sonra mahkeme heyeti olay anında şahısların yanında olan tanıkları dinledi. Olay anında Müslüm A. ile birlikte alkol aldıklarını söyleyen tanıklardan H.O.E. isimli tanık, Bir ara sanık ve yanımızda bulunan Selim isimli arkadaş bizden uzaklaşarak tuvaletini yapmaya gittiler. Bu sırada ileriden 'Burada aile var' şeklinde bağırdıklarını duydum. Ben de bağıranlara hak vererek, arkadaşlarımı çağırdım. Ben görmedim ama arkadaşlarımın yanına gelen birisi küfür etmiş. Daha sonra sanık tekrar bizden uzaklaştı. Bir süre sonra bağırışmaları duyunca oraya yöneldik. Oraya yönelince bir kadınla karşılaştım. Sanığı almamızı söylüyordu. Daha sonra arbede başladı. Ben durumun bana uygun olmadığını düşünerek uzaklaştım. O anda sanığı koşarak bir şekilde gördüm. Geri döndüğümde yerde yatan biri vardı" şeklinde konuştu.



Sanık ölen gencin arkadaşlarının kurbanı olduğunu söyledi



Sanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı sanığın tutukluluk haline karar verilmesini talep edildi. Söz alan sanık avukatı ise hazır etmek istedikleri bir tanığın olduğunu söyledi. Daha sonra tekrar söz verilen sanık Müslüm A. ise, Çağatay Burak Atay'ın arkadaşlarının kurbanı olduğunu belirterek, olay anında kendisini savunmaya çalıştığını ve cezasını çekmeye hazır olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti daha sonra tanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ