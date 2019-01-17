Son Dakika Haberleri: Katil Zanlısı Cinayetlerinde Aynı Yöntemi Kullanmış

Katil Zanlısı Cinayetlerinde Aynı Yöntemi Kullanmış

43 dakika önce

Kayseri'de bir kişiyi sokakta bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve aynı sokakta 5 yıl önce işlenen cinayetin de faili olduğu belirlenen zanlının üçüncü cinayeti de ortaya çıktı.

Katil Zanlısı Cinayetlerinde Aynı Yöntemi Kullanmış, System.String[]
Kayseri'de bir kişiyi sokakta bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve aynı sokakta 5 yıl önce işlenen cinayetin de faili olduğu belirlenen zanlının üçüncü cinayeti de ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ufuk Akhan'ın bıçakla öldürülmesi ve 2014 yılında aynı sokakta Hüseyin Ekemen'in de bıçakla öldürülmesi olayının faili olduğu ortaya çıkan O.G'nin, benzer faili meçhul cinayetlerle ilişkini araştırdı.

O.G, tutuklu bulunduğu cezaevinden adliyeye getirilerek, Şahin Metiner'in de 2007'de merkez Talas ilçesinde aynı yöntemlerle bıçakla öldürülmesiyle ilgili sorgulandı. Zanlı, kız kardeşi hakkında laf çıkardığı için Metiner'i bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.

Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yerinde tatbikat yaptırılan zanlı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu olayın aydınlatılmasıyla kentte polis sorumluluk bölgesinde faili meçhul cinayet kalmadığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Kayseri, 3. Sayfa
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