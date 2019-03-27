Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş (2)

ANNESİNİN CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTUErzurum'da dün boşanma davası süren Özgür P. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Seher P., Pasinler ilçesinde öğlende toprağa verildi.

ANNESİNİN CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU



Erzurum'da dün boşanma davası süren Özgür P. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Seher P., Pasinler ilçesinde öğlende toprağa verildi. Cenazeye, Seher P.'nin babası Sebahattin Aydın erkek kardeşi Göktürk ve kız kardeşi Nurdan Aydın ile birlikte kızı Z.P. ve oğlu M.B.P., diğer yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Musalla taşına konulan annelerinin tabutuna bakan çocukları, yürekleri dağladı. Çocukların, üzerlerindeki şoku hala atamadıkları görüldü.



Öğle namazı sonrası İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nin bahçesinde kılınan cenaze namazında M.B.P., dedesi Sebahattin Aydın'ın hemen yanında saf tuttu. Cenaze namazının ardından Seher P., ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Katil zanlısı Özgür P. ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu

Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı