"Hakaret edince öldürdüm"

Mersin'de, eski eşi Filiz Kaplan'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Murat Ceritoğlu (45), beraberindeki 3 şüpheli ile adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kocanın, emniyetteki ifadesinde, "Kızımla konuşmak istedim. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

OLAY 28 HAZİRAN'DA YAŞANMIŞTI

Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde 28 Haziran'da meydana gelen olayda, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıkan Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Filiz Kaplan,sokakta yürüdüğü sırada 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat Ceritoğlu'nun silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti. Eski eşini kanlar içerisinde bırakan saldırgan koca otomobili ile bölgeden kaçmıştı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan katil zanlısı Murat Ceritoğlu ve beraberindeki 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ceritoğlu'nun emniyetteki ifadesinde, "Kızımla konuşmak istedim. Eski karımla tartışmaya başladık. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dedi.