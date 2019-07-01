Son Dakika Haberleri: Katil zanlısı eski koca: Hakaret edince sinirlerime hakim olamadım
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Katil zanlısı eski koca: Hakaret edince sinirlerime hakim olamadım

19 dakika önce

MERSİN'de, eski eşi Filiz Kaplan'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Murat Ceritoğlu (45), beraberindeki 3 şüpheli ile adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı eski koca: Hakaret edince sinirlerime hakim olamadım, System.String[]
MERSİN'de, eski eşi Filiz Kaplan'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Murat Ceritoğlu (45), beraberindeki 3 şüpheli ile adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kocanın, emniyetteki ifadesinde, "Kızımla konuşmak istedim. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.
28 Haziran'da merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat Ceritoğlu'nun silahlı saldırısına uğrayan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koca otomobili ile bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından cenaze aracı ile MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan katil zanlısı Murat Ceritoğlu ve beraberindeki 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ceritoğlu'nun emniyetteki ifadesinde, "Kızımla konuşmak istedim. Eski karımla tartışmaya başladık. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
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