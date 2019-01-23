Katil Zanlısı Evlat Akseki'de Yakalandı

Katil zanlısı evlat Akseki'de yakalandı Karayolunda yürürken hareketlerinden şüphelenilen adam Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı Karayolunda yürüyen vatandaştan şüphelenen jandarmanın dikkati cinayet zanlısını yakalattıANTALYA - Eskişehir'de 12 Ocak...

Katil zanlısı evlat Akseki'de yakalandı

Karayolunda yürürken hareketlerinden şüphelenilen adam Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Karayolunda yürüyen vatandaştan şüphelenen jandarmanın dikkati cinayet zanlısını yakalattı



ANTALYA - Eskişehir'de 12 Ocak tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Yurdagül Pullukçu'nun katil zanlısı olarak aranan oğlu Murat P.Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolunda yürürken jandarmanın şüphe üzerine yaptığı incelemeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Akseki ilçesinde, ilçe Jandarma ekipleri Taşlıca mahallesi yakınlarında Manavgat karayolu üzerinde yaya olarak ilerleyen ve şüpheli hareketler sergileyen şüpheliyi gördü. Jandarma ekipleri şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine şüpheliyi karakola getirildi. Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin Eskişehir'de ikamet eden Murat Pullukçu olduğu öğrenildi. Jandarma yaptığı GBT sorgulamasında ise Murat P.'nin Eskişehirde 12 Ocak tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Yurdagül Pullukçu'nun katil zanlısı olarak aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı. Yurdagül Pullukçu'nun oğlu olan şüpheli hakkında Eskişehir 2.Sulh Ceza Hakimliğince "Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek" suçundan UYAP kaydı olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Pullukçu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.

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