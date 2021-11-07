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Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı - Son Dakika

Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı

07.11.2021 16:23
Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde eşini yaralayan, eşi ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı da av tüfeğiyle vurarak öldüren sosyal medya fenomeni bakkal çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eşini yaralayan, eşi ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı da av tüfeğiyle vurarak öldüren sosyal medya fenomeni bakkal çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam Çeşme Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre bakkal Cafer Sönmez (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser Sönmez (42) ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü Burak Işık'ın (41) seslerini duydu. Eşi ve Burak Işık ile tartışmaya başlayan Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısına ve Burak Işık'a ateş açtı. Gülümser Sönmez ve Burak Işık kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Sönmez'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burak Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülümser Sönmez ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Fenomen bakkal tutuklandı

Olayı gerçekleştiren Cafer Sönmez, geçtiğimiz yıllarda Çeşme Alaçatı'da en çok sorulan adreslerin yönlerini gösteren maket yaptırarak adını duyurmuştu. Kendisi ile birebir aynı ölçülere sahip maketlerini yolun iki yönünü gösterecek şekilde yerleştiren Sönmez, 'fenomen bakkal' olarak tanınmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı
Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı
Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı

Fenomen, Medya, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı - Son Dakika


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