Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi - Son Dakika
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Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi

04.04.2022 18:44
Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi

Kırşehir'de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Kırşehir'de, 11 gün önce birinin cansız bedenine ulaşılan kayıp iki genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı, güvenlik nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen zanlılar Ş.E. ve S.A. ile ilgili güvenlik riskleri olması sebebiyle Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu rapor hazırladı. Hazırlanan rapor sonrası Ş.E. ve S.A, Batman ve Van'daki kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi. - KIRŞEHİR

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Kırşehir, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı güvenlikçiler başka cezaevlerine nakledildi - Son Dakika


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