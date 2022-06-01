Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi

01.06.2022 15:40
Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ahıra giderken silahla vurularak öldürülen 64 yaşındaki Cevat Ünal'ın katil zanlısı Mehmet İnam'ın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ahıra giderken silahla vurularak öldürülen 64 yaşındaki Cevat Ünal'ın katil zanlısı Mehmet İnam'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay 2019 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde meydana geldi. 64 yaşındaki Cevat Ünal, hayvanların bulunduğu ahıra gitmek isterken silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal'i vurduktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

"Kamera kayıtları inceledi 100 kişinin ifadesi alındı"

Olay sonrası ekipler tarafından yapılan istihbarı çalışma, inceleme ve araştırma neticesinde 1 ayda yaklaşık 100 kişinin ifadesini alıp, köyün giriş ve çıkışlarındaki kameraları inceleyen jandarma ekipleri katil zanlısı Mehmet İnam'ı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ahıra giderken silahla vurularak öldürülen 64 yaşındaki Cevat Ünal'ın öldürülmesi ile yargılanan Mehmet İnam'ın yargılanmasına devam edildi. Zonguldak 1'inci Ağır ceza mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Mehmet İnam katıldı.

Olayın yaşandığı gün ve saatte Mehmet İnam ile aynı renk ve modele sahip araçla olay yerinde olan Deniz K., "Mehmet İnam'ı tanımıyorum. 26 Şubat 2019 günü Basat köyüne gittim. Ben kasaplık yapıyorum, devamlı gidip geliyorum. Olay akşamı mal almaya gittim anlaşamadık. Dönerken orada karanlık vardı. Yol kalabalıktı. Orada yolun açılmasını bekledim. Biraz bekledikten sonra Basat, üzerinden Çaycuma'ya gittim. Ford marka mavi renkli araç hala bendedir. Benim aracımla göstermiş olduğunuz araç birbirine benziyor" dedi.

Tanığın dinlemesinin ardından mahkeme heyeti davayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK

Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi
Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Mehmet İnam, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı komşunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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