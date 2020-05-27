Katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahsı kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağının son gününde Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta Aydın Kuru'nun (34) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın zanlısı olarak Hüseyin Ö. (29) gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA