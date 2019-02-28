Son Dakika Haberleri: Katil Zanlısı Yeğenin Amcasını Parçalara Ayırdığı İddia Edilen Kafe Görüntülendi

Katil Zanlısı Yeğenin Amcasını Parçalara Ayırdığı İddia Edilen Kafe Görüntülendi

1 saat önce

Kadıköy'de Rıfat Rıza Öztürk'ün bacaklarının bulunmasının ardından polis yaptığı araştırma sonrası iş adamının cesedinin bir kafede parçalandığını belirlemişti.

Katil Zanlısı Yeğenin Amcasını Parçalara Ayırdığı İddia Edilen Kafe Görüntülendi, System.String[]
Kadıköy'de Rıfat Rıza Öztürk'ün bacaklarının bulunmasının ardından polis yaptığı araştırma sonrası iş adamının cesedinin bir kafede parçalandığını belirlemişti. Çalışanların da gözaltına alındığı kafe görüntülenirken, çevrede bulunan vatandaşlar vahşet sonrası şok yaşadıklarını söyledi.

Kadıköy Acıbadem'de İş adamı Rıfat Rıza Öztürk'ün bacaklarının bulunmasının ardından polis 31 yaşındaki yeğen F.Ö.'yü gözaltına almıştı. F.Ö.'nün yapılan sorgusunda Kadıköy'de bir kafede cesedi parçaladığını söylemesi üzerine polis dün kafeye baskın düzenleyerek çalışanları gözaltına almıştı. Cesedin parçalara bölündüğü iddia edilen kafe bugün görüntülendi. Öte yandan vatandaşlar dün öğleden sonra polisin gelerek, çalışanları gözaltına aldığını söyledi. Vatandaşlar vahşet karşısında dehşete kapıldıklarını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı Kadıköy'de Bulunan Kesik Bacak Cinayetinde Yeni Gelişme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 14:57:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katil Zanlısı Yeğenin Amcasını Parçalara Ayırdığı İddia Edilen Kafe Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]