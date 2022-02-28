Katil zanlısından ilginç savunma: "Takdiri ilahi" - Son Dakika
Üye Girişi

Katil zanlısından ilginç savunma: "Takdiri ilahi"

28.02.2022 09:51

Adana'da bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 3 ay sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 3 ay sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna zanlının "takdiri ilahi" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay 26 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Z. küfür nedeniyle tartıştığı Mazlum A.'yı (51) tabancayla vurup kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis zanlı Ömer Z.'nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirlediği zanlı Ömer Z.'yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da aramalarda ele geçirildi. Şüphelinin amcası A.Z.'nin olay günü kumar oynarken küfürlü konuştuğu, maktul Mazlum A.'nın kendisini uyarmasıyla aralarında tartışma çıktığı, A.Z.'nin belindeki tabancayı çıkarmasıyla orada bulunan kişilerin silahı elinden alıp masaya bıraktığı ve Ömer Z.'nin silahı alıp Mazlum A.'yı vurduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olaydan 3 gün sonra Mazlum A.'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı. Polis ekipleri, babası Mazlum A.'nın ortağı Mustafa Akay'ı olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen Sergen A. (32) ve kuzeni Çağlar Ş.'yi (30) de 25 Şubat'ta yakalamıştı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Katil zanlısından ilginç savunma: Takdiri ilahi
Katil zanlısından ilginç savunma: Takdiri ilahi
Katil zanlısından ilginç savunma: Takdiri ilahi
Katil zanlısından ilginç savunma: Takdiri ilahi
Katil zanlısından ilginç savunma: Takdiri ilahi
Katil zanlısından ilginç savunma: Takdiri ilahi

YORUMLAR
500
SAHTE SENETLE 2 MİLYON 350 BİN LİRA DOLANDIRDILAR, KEFALETLE SERBEST KALDILAR SAHTE SENETLE 2 MİLYON 350 BİN LİRA DOLANDIRDILAR, KEFALETLE SERBEST KALDILAR Son dakika haber! ADANA 'Güven ve huzur' uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı Son dakika haber! ADANA 'Güven ve huzur' uygulamasında 43 kişi gözaltına alındı

Sümer Mahallesi, Kasım, Silah, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Katil zanlısından ilginç savunma: 'Takdiri ilahi' - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: Katil zanlısından ilginç savunma: "Takdiri ilahi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement