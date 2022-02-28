Katil zanlısından ilginç savunma: "Takdiri ilahi" - Son Dakika

Adana'da bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 3 ay sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna zanlının "takdiri ilahi" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay 26 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Z. küfür nedeniyle tartıştığı Mazlum A.'yı (51) tabancayla vurup kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis zanlı Ömer Z.'nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirlediği zanlı Ömer Z.'yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da aramalarda ele geçirildi. Şüphelinin amcası A.Z.'nin olay günü kumar oynarken küfürlü konuştuğu, maktul Mazlum A.'nın kendisini uyarmasıyla aralarında tartışma çıktığı, A.Z.'nin belindeki tabancayı çıkarmasıyla orada bulunan kişilerin silahı elinden alıp masaya bıraktığı ve Ömer Z.'nin silahı alıp Mazlum A.'yı vurduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olaydan 3 gün sonra Mazlum A.'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı. Polis ekipleri, babası Mazlum A.'nın ortağı Mustafa Akay'ı olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen Sergen A. (32) ve kuzeni Çağlar Ş.'yi (30) de 25 Şubat'ta yakalamıştı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)