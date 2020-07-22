Katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi - Son Dakika

Katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi

Muğla'da öldürüldükten sonra bir varile cesedi konulan ve ardından üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin detayları ortaya çıkıyor. Bar işletmecesi Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra bayılan ve ardından boğularak öldürülen Pınar Gültekin'in cansız bedenini varile koyan, ardından üzerine beton döken Avcı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Cinayet ile ilgili Cemal Metin Avcı'nın akaryakıt istasyonundan pet şişeye aldığı benzinin yanında Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip öldürülen Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisinin ardından katil zanlısı üzerinde yoğunlaştı. Katil zanlısı Avcı'nın üzerindeki şüphelerin artması üzerine gözaltına alındı ve sorgusunda sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından kaybolduğu 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği sorusu ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı sorusundan sonra cinayet düğümü çözüldü.