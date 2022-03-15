Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü

15.03.2022 15:30
Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü

Afyonkarahisar'da halı yıkama dükkanında tartıştığı alkollü kişiyi 3 bıçak darbesi ile öldüren ve daha sonra kaçan şahıs, polis ekiplerinin başarılı takibi ile olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalandı.

Afyonkarahisar'da halı yıkama dükkanında tartıştığı alkollü kişiyi 3 bıçak darbesi ile öldüren ve daha sonra kaçan şahıs, polis ekiplerinin başarılı takibi ile olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece kent merkezi Ataköy Mahallesi'ndeki oto yıkıma dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin V., önceki gece geç saatlerde arkadaşı Halil İ.D.'yi arayarak Salar beldesinden kendisini araçla alıp eve bırakmasını istedi. Halil İ.D. de yanında Coşkun D. ve alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ile birlikte Yasin V.'yi aldı. Seyahat esnasında Yasin V. ile Mehmet Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tarafların bir birbirleri ile küfürleştiği olay diğer arkadaşlarının araya girmesi ile son buldu. Daha sonra yıkama dükkanına gelen şahıslardan Yasin V. ile Mehmet Ç., konuşma için dükkan dışına çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Yasin V., Mehmet Ç.'yi sol omuz, sol sırt ve sol kol bölgesinden bıçaklayarak kaçtı.

Bıçaklanan şahıs bir kaç saat hayata tutunabildi

Olayın ardından diğer arkadaşlarının haber vermesi ile bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Mehmet Ç., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı Yasin V.'nin peşine düştü. Ekipler yaptıkları başarılı takiple Yasin V.'yi olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:33:58. #1.12#
SON DAKİKA: Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement