Son Dakika Haberleri: Katılaşmayan Süzme Mercimek Çorbasının Sırrı Bu Videoda | Acayip Tarifler

Katılaşmayan Süzme Mercimek Çorbasının Sırrı Bu Videoda | Acayip Tarifler

21 dakika önce

Selamlar güzel insanlarBugün size beklese de katılaşmayan tam kıvamında nefis bir mercimek çorbası yaptım. Malum çoğumuzun çorbası ilk gün kusursuz olsa da ertesi gün çok katılaşır su eklemek zorunda kalırız ve lezzet kaybı yaşarız. Bugün bu soruna kökten çözüm getiriyorum.

Selamlar güzel insanlar

Bugün size beklese de katılaşmayan tam kıvamında nefis bir mercimek çorbası yaptım. Malum çoğumuzun çorbası ilk gün kusursuz olsa da ertesi gün çok katılaşır su eklemek zorunda kalırız ve lezzet kaybı yaşarız. Bugün bu soruna kökten çözüm getiriyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:20 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür Mansur Yavaş Yaptırdığı Son Anketin Sonucunu Açıkladı: 4,4 Puan Öndeyim

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katılaşmayan Süzme Mercimek Çorbasının Sırrı Bu Videoda | Acayip Tarifler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]