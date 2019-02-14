Katılaşmayan Süzme Mercimek Çorbasının Sırrı Bu Videoda | Acayip Tarifler
21 dakika önce
Selamlar güzel insanlarBugün size beklese de katılaşmayan tam kıvamında nefis bir mercimek çorbası yaptım. Malum çoğumuzun çorbası ilk gün kusursuz olsa da ertesi gün çok katılaşır su eklemek zorunda kalırız ve lezzet kaybı yaşarız. Bugün bu soruna kökten çözüm getiriyorum.
Selamlar güzel insanlar
Bugün size beklese de katılaşmayan tam kıvamında nefis bir mercimek çorbası yaptım. Malum çoğumuzun çorbası ilk gün kusursuz olsa da ertesi gün çok katılaşır su eklemek zorunda kalırız ve lezzet kaybı yaşarız. Bugün bu soruna kökten çözüm getiriyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:20 Kaynak: Youtube
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