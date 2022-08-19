Finlandiya Başbakanı Marin, tepki toplayan partinin ardından uyuşturucu testi yaptırdı

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

"YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMADIM"

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi. Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." şeklinde konuştu.

"KOKAİN ŞEKLİNDEKİ BAĞIRIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ"

Başbakan Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı. Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPMAYA ÇAĞIRMIŞLARDI

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı. Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken diğerleri bunun, 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.