Katıldığı Bir Televizyon Programında Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan...
2 saat önce
IHAAW100929-ASA/24-12-2018- Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.
IHAAW100929-ASA/24-12-2018
- Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar
, sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal
'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi. 24.12.2018 10: 09: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:15 Kaynak: İHA
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