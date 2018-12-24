Katıldığı Bir Televizyon Programında Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan...
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IHAAW110922-ASA/24-12-2018- Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.
IHAAW110922-ASA/24-12-2018
- Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen
, polis ekipleri eşliğinde Kartal
'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi. 24.12.2018 11: 09: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:15 Kaynak: İHA
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