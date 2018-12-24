Son Dakika Haberleri: Katıldığı Bir Televizyon Programında Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan...

Katıldığı Bir Televizyon Programında Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan...

56 dakika önce

IHAAW110922-ASA/24-12-2018- Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.

Katıldığı Bir Televizyon Programında Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan..., System.String[]
IHAAW110922-ASA/24-12-2018

- Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi. 24.12.2018 11: 09: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:15 Kaynak: İHA

Polis, Müjdat Gezen, Kartal, 3. Sayfa
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