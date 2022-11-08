Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor - Son Dakika
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor

08.11.2022 01:26

Katıldığı canlı yayında ekmeğe yapılacak zamlarla ilgili konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, vatandaşa hakaret etti. Kolivar açıklamasında, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ekmeğin fiyatının yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkacağını duyuran Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı televizyon programında skandal sözler sarf etti. Canlı yayında Türk halkına ekmek yediği için hakaret eden Kolivar, ekmeğin aptal toplumların temel gıda maddesi olduğunu savundu.

"EKMEK APTAL TOPLUMLARINTEMEL GIDA MADDESİDİR"

Kolivar, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dedi.

"BİLİMSEL KONUŞUYORUM"

Program sunucusunun, "Herkes masasına ekmek koyuyor" sözleriyle araya girmesine karşın Kolivar, "Hanımefendi bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum" diye yanıt verdi.

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Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor - Son Dakika
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