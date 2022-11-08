İstanbul'da ekmeğin fiyatının yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkacağını duyuran Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı televizyon programında skandal sözler sarf etti. Canlı yayında Türk halkına ekmek yediği için hakaret eden Kolivar, ekmeğin aptal toplumların temel gıda maddesi olduğunu savundu.
Kolivar, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dedi.
Program sunucusunun, "Herkes masasına ekmek koyuyor" sözleriyle araya girmesine karşın Kolivar, "Hanımefendi bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum" diye yanıt verdi.
Son Dakika › Güncel › Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor - Son Dakika