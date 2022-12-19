İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı: Seçimlerde kaç Suriyeli oy kullanacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme, muhalefete, ülkemizdeki göçmenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"126 BİN SURİYELİ OY KULLANABİLECEK"

Sık sık tartışmalara konu olan seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısına da değinen Bakan Soylu, "Avrupa Yunanistan'a şunu söylüyor: Çelik kafes ol, öldür benim kapıma gelmesin. Elbette sınırlarımızda tedbirler alıyoruz. İdlib'de Cumhurbaşkanımız 'Briket ev yapacağız.' dedi. Eğer biz İdlib'de briket ev yapmasaydık 4 milyon Suriyeli, Türkiye'ye göç edecekti. 223 bin 881 kişiye vatandaşlık verildi. Bunların 126 bin 786'sı reşit, oy kullanacak. Gerisi çocuk." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ SURİYELİ SAYISI 600 BİN"

Sınırlarımızda alınan tedbirlere de dikkat çeken Soylu, "İBB Başkanı 'İstanbul'da 2 milyon Suriyeli var.' dedi. Senin 50 tane zabıtan var. Bizim İstanbul'da 50 bin tane polisimiz var. Göç İdaresi'nde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Nereden buluyorsun 2 milyon rakamını? İstanbul'daki Suriyeli sayısı en fazla 600-650 bin." ifadelerini kullandı.