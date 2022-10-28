Evinde kalaşnikof mermileri bulunduran TTB Başkanı Fincancı konuştu: Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım - Son Dakika
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Evinde kalaşnikof mermileri bulunduran TTB Başkanı Fincancı konuştu: Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım

28.10.2022 11:45

"TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulunması sonucu tutuklanarak cezaevine yollanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki ifadesinde evinde yapılan aramada bulunan tabanca ve kalaşnikof fişekleri hakkında konuştu. Fincancı'nın, "Üniversitede öğretim görevlisiyim. Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım" dediği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ifadesinde, canlı yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme olduğunu savundu.

"HABER KANALININ TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISINI BİLMİYORDUM"

Fincancı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, 19 Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de bir konferansa katılmak için bulunduğunu, bu sırada Medya Haber TV'den şahsen tanımadığı bir kişinin canlı bağlantı için kendisine telefonla ulaştığını söyledi. Söz konusu haber kanalının PKK silahlı terör örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını hekim olarak bilmediğini savunan Fincancı, şunları kaydetti; "18 Ekim 2022 tarihinde Almanya'da Roza Lüksemburg Vakfının 'Cezaevi Ve İnsan Hakları' konulu bir konferansında, o ortamda tanıştığım bir meslektaşım içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Bizler bu videoyu izleyip karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunduk.

"BENİM BİR CEP TELEFONUYLA GÖRÜŞMEM OLMADI"

Benim Medya Haber TV'de canlı yayında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Bana sormuş olduğunuz incelenen görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. 18 Ekim 2022 tarihinde hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim 2022 tarihinde canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur. Benim yaptığım bu ön değerlendirmede de herhangi bir kurum ve kuruluşa müracaatımız olmuyor. Uluslararası Cenevre Sözleşmesinde bir araştırma yapılması için devletler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Yine ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim. Benim haricen bir cep telefonuyla bir görüşmem olmadı. Doğrudan Skype üzerinden bağlandım. Kapatmam suretiyle bağlantım sonlandı. Kalmış olduğum otelin odasında otelin interneti ile bu bağlantıyı sağladım. Benim bundan önce Medya Haber TV gibi kimyasal silah kullanımına ilişkin canlı bağlantım olmamıştır."

"OTOPSİLERE KATILMIŞLIĞIM VARDIR"

Kimyasal silahlar üzerine Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturulan, Adli Tıp Uzmanları Derneğinin de aralarında bulunduğu 20 branş derneği tarafından "Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol Ajanları" ve "Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunlarını Değerlendirme Raporu" isimli iki ayrı kitabın hazırlanmasında da aktif olarak rol aldığını belirten Fincancı, "Soruşturma konusu olayla ilgili olarak kimyasal gazlara ilişkin biber gazı, siyen gazı, siyester ve göz yaşartıcı gazlar nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin otopsilere katılmışlığım vardır. Bu olaylara ilişkin örnek almışlığımız da vardır. Yine bu konuda otopsisi önce yapılıp değerlendirme için bize başvurulduğu durumlar da vardır" dedi.

FİNCANCI'YA EVİNDE BULUNAN FİŞEKLER SORULDU

Önceki gün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramada 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti. Fincancı'ya gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Emniyet'teki sorgusunda bunların sorulduğu öğrenildi.

"ADLİ TIP DERSİNDE ÖĞRENCİLERE ANLATMAK İÇİN ALDIM"

Tabanca fişekleri için "Babamındı" diyen Fincancı'nın, Kalaşnikof fişekleri için ise "Üniversitede öğretim görevlisiyim. Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım" cevabını verdiği ifade edildi.

YORUMLAR (8)
  • Hasan Tartal: İyi roket mermisi falan çıkmamış abla sen adlı tıpta hangi dersi veriyorsunki çok merak ettim. Sanki harp okullarında eğitmen..! Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Kutay Soysal: Evinde ders anlatım için silah bulunduruyorsa'' bitki yada kimya öğretmenleri evinde uyuşturucu bulundurması normal olsa gerek Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Evinde kalaşnikof mermileri bulunduran TTB Başkanı Fincancı konuştu: Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım - Son Dakika
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