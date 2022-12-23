Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Halk TV canlı yayınında sinirlerine hakim olamayıp küfretti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Halk TV canlı yayınında sinirlerine hakim olamayıp küfretti

23.12.2022 22:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını sert sözlerle eleştirirken sinirlerine hakim olamayıp küfretti. "Benim gibi düşünmedi. Düşünmüyorum evet. Benden değilsin. Si..." diyen Işık, stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden oldu. "Ödüm koptu Faik bey" diyen programın moderatörü, "Selamlar demek istedi" sözleriyle durumu kurtarmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, Halk Tv'de Perdenin Önü Arkası programına konuk oldu. Programa uzaktan bağlanan Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını sert sözlerle eleştirdi.

KONUŞURKEN ÇOK SİNİRLENDİ

Konuşurken adeta kendinden geçen Faik Işık, "Ecevit'ini de gördüm, Hasan Celal Güzel'ini de gördüm. Hepsiyle birebir konuştum da. Her birine ayrı saygım var. Hemfikir de olmamız gerekmez. Hemfikirde olursak, bak işte o zaman ahmakız, biliyor musun?" dedi.

KENDİNDEN GEÇİP KÜFRETTİ

Faik Işık, konuşmasının bir bölümünde de sinirlerine hakim olamayıp küfretti. Işık, "Hepimiz hemfikir olursak, bu memlekette farklı düşünebilen adam yok zeka yok. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok ya. Farklı düşüneceğiz. Aynı partinin içinden de farklı düşüneceğiz. 'E benim gibi düşünmedi'. Düşünmüyorum evet. 'Benden değilsin.' Si.. Sen kimsin ya! Büyük bir topluluğun içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"FAİK BEY ÖDÜM KOPTU"

Işık'ın küfretmesinin ardından stüdyoda hem gergin hem de komik anlar yaşandı. Korkusu yüzüne yansıyan programın moderatörü Seda Selek, "Faik bey ödüm koptu" dedi.

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"BİZİMLE KONUNUN İLGİSİ YOK"

Araya giren programın konuklarından İsmail Saymaz'ın, "Herhalde RTÜK üyelerini tanıyordur kendisi. Eski, aynı siyasi gelenekten geliyor. Bizimle konunun ilgisi yok. RTÜK üyeleri dikkate alacaktır herhalde bu siyasi geçmişi" demesi dikkat çekti.

"SELAMLAR DEMEK İSTEDİ"

Durumu kurtarmaya çalışan Seda Selek ise, Işık'ın ettiği küfür için, "Selamlar demek istedi evet" ifadelerini kullandı.

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Seda Selek, Faik Işık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Halk TV canlı yayınında sinirlerine hakim olamayıp küfretti - Son Dakika


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