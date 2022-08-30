Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi

30.08.2022 23:33

Konuk olduğu televizyon programının canlı yayınında kalp krizi geçiren ve programa devam edemeyen 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayında bir anda fenalaşan ve herkesi korkutan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hemen hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE VEFAT ETTİ

Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan'ın yoğun bakıma alınarak uyutuldu. 48 saatin ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi ön görülen Ayan, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

ACI HABERİ DİLİPAK VERDİ

Acı haberi Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından duyurdu. Dilipak paylaşımında, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında 'İmamoğlu'na kırgın mısınız?' sorusu yöneltildi! Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında 'İmamoğlu'na kırgın mısınız?' sorusu yöneltildi!

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi
23:08 Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 23:43:26. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement