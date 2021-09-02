Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak, hayatını kaybetti

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Mücadelesiyle tanınan Bozan'dan acı haber geldi.

HASTALIĞINDAN DOLAYI MESLEĞİNİ YAPAMIYORDU

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulanmış hem de duygulandırmıştı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı. Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.