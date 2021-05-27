Katili bulunamayan gencin babası "5 yıldır adalet arıyoruz" - Son Dakika

Katili bulunamayan gencin babası "5 yıldır adalet arıyoruz"

27.05.2021 09:01
Katili bulunamayan gencin babası

Sultangazi'de 2015'te arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada bir magandanın silahından çıkan kurşunla ağır şekilde yaralandıktan sonra 2 yıllık tedavinin ardından vefat eden Ahmet Emre Çavuş, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Sultangazi'de 2015'te arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada bir magandanın silahından çıkan kurşunla ağır şekilde yaralandıktan sonra 2 yıllık tedavinin ardından vefat eden Ahmet Emre Çavuş, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Ahmet Emre Çavuş, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada 2 Ağustos 2015 tarihinde bir magandanın silahından çıkan kurşunla vurulmuştu. Omuriliği zedelenen ve yüzde 99 felçli kalıp gördüğü 2 yıllık tedavinin ardından hayatını kaybetmişti. Ahmet Emre Çavuş, doğum gününde mezarı başında anıldı.

İsmi Sultangazi'de yaşatılıyor

O dönem lise öğrencisi olan Ahmet Emre Çavuş'un ismi baba Bülent Çavuş'un talepleri doğrultusunda İBB meclis toplantısında tüm grupların oy birliği ile 75. Yıl Mahallesi'nde bir sokağa verilmişti. Evladını kaybettikten sonra başka Ahmet Emrelerin hayatını kaybetmemesi için "Bireysel Silahlanmaya Hayır" Platformunu kuran Çavuş' evladımın katilinin bulunmasını istediğini söyledi.

"5 yıldır oğlumuz için adalet arıyoruz"

Oğlu için adalet istediğini ifade eden baba Bülent Çavuş, "Oğlum Ahmet Emre Çavuş 2015 yılında yolda yürürken bir magandanın rastgele sıktığı kurşun ile vücudunun yüzde 99'u felç kalarak 2 yıl hastanelerde mücadele verdi ve 2017 yılında ise vefat etti. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen halen katil veya katillerinin bulunmaması ailesi olarak bizi incitmektedir. 26 Mayıs 1998 doğumlu oğlum yaşasaydı bugün 23 yaşında olacaktı. Okulunu bitirmiş olacaktı, askerliğini yapmış olacaktı, vatanına milletine hayırlı bir evlat olacaktı ama maalesef 50 kuruşluk bir mermi geldi yuvamızı yıktı. Annesi, kardeşi, ben 5 yıldır oğlumuz için adalet arıyoruz ve bir türlü bulamıyoruz lütfen bizim sesimizi duyun. 17 yaşındaki gencin nereden geldiği belli olmayan mermi ile yaşamına son verildi. Buradan yetkililere sesleniyorum artık bizim bu acımızı durdurun, oğlumuzu kim ve ya kimler vurduysa bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz çocuğumuz faili meçhule kalmasın" diye konuştu. - İSTANBUL

Katili bulunamayan gencin babası 5 yıldır adalet arıyoruz

Ahmet Emre, Adalet, Doğum, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Katili bulunamayan gencin babası '5 yıldır adalet arıyoruz' - Son Dakika


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