Katılım bankacılığı tekniğiyle gıda fiyatı regülasyonu geliyor
16 dakika önce
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üzerinde çalıştığı yeni modele göre, katılım bankacılığı anlayışı sektöre adapte edilecek.
Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üzerinde çalıştığı yeni modele göre, katılım bankacılığı anlayışı sektöre adapte edilecek. Böylece tarladan sofraya giden gıdanın 7 aşaması da fonlama imkanına kavuşacak. Model piyasayı doğal bir şekilde regüle etmiş olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01
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