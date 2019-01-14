Son Dakika Haberleri: Katılım bankacılığı tekniğiyle gıda fiyatı regülasyonu geliyor

Katılım bankacılığı tekniğiyle gıda fiyatı regülasyonu geliyor

16 dakika önce

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üzerinde çalıştığı yeni modele göre, katılım bankacılığı anlayışı sektöre adapte edilecek.

Katılım bankacılığı tekniğiyle gıda fiyatı regülasyonu geliyor, System.String[]
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üzerinde çalıştığı yeni modele göre, katılım bankacılığı anlayışı sektöre adapte edilecek. Böylece tarladan sofraya giden gıdanın 7 aşaması da fonlama imkanına kavuşacak. Model piyasayı doğal bir şekilde regüle etmiş olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 

Türkiye, Ekonomi
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