Son Dakika Haberleri: Katılım bankaları taşıt finansmanında katılım paylarını düşürdü
Son Dakika Ekonomi Katılım bankaları taşıt finansmanında katılım paylarını düşürdü

Katılım bankaları taşıt finansmanında katılım paylarını düşürdü

6 saat önce

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım, yeni başlattıkları "taşıt finansmanı kampanyası" ile aylık yüzde 0.49-0.69 katılım paylı taşıt finansmanı sağlamaya başladı.

Katılım bankaları taşıt finansmanında katılım paylarını düşürdü, System.String[]

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım, yeni başlattıkları "taşıt finansmanı kampanyası" ile aylık yüzde 0.49-0.69 katılım paylı taşıt finansmanı sağlamaya başladı.

Üç kamu katılım bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak  amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren  Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor."

Açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 31 Aralık tarihine kadar uygulanacak, 12-60 ay vadeli, kampanya kapsamındaki anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:

Binek Araçlar (50 bin -120 bin lira): Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar (72 bin - 500 bin lira): BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa


Vakıf Katılım Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
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Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da taşıt kredisi kampanyasına katıldı
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