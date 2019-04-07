'Katılım'da kâr 2 milyar TL'yi aştı

Katılım bankalarının net karı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon lira oldu.

Katılım bankalarının net karı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon lira oldu.

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