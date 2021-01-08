Katılım Emeklilik 2020'de yüzde 34,5'lik getiriyle sektör birincisi oldu - Son Dakika

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünleriyle salgının neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildiklerini, yüksek fon performanslarıyla BES'in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladıklarını belirterek, yüzde 34,5'lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında 2020'yi birinci sırada tamamladığını kaydetti.

Sincek, 2020 yılını değerlendirdiği açıklamasında, salgın döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladığını, ayrıca yüzde 25 devlet katkısının da halen eşsiz ve çok cazip geldiğini aktardı.

Katılım Emeklilik olarak BES'ten sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünleriyle salgının neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildiklerini ifade ederek, "Yüksek fon performansımızla BES'in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih ederken yeni katılımcıları da teşvik ederek zor bir yılda önemli bir başarı sergiledik. Hem sektörün hem de ekonomimizin büyümesindeki rolümüzle gurur duyuyoruz. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz." yorumunu yaptı.

Emeklilik fonlarında bir kez daha birinci

Sincek, Katılım Emeklilik'in, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) endeksinde kurucu şirket bazında yüzde 34,5'lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör ortalama getirisinin yüzde 23 seviyesinde gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre yüzde 11,5 oranında daha fazla getiri elde etti. Yıllık enflasyonun yüzde 14,6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalamada yüzde 17,40 getiri sağladık. Ayrıca bireysel fon performansı olarak da yüzde 59,72'lik getirisiyle 2019 yılının birincisi olan hisse fonumuzun 2020 yılını da tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109,31'lik getiri ile yine birinci sırada tamamladığını belirtmek isterim."

"Faizsiz fonlar emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor"

Sincek, faizsiz fonlara olan ilginin sistemi yukarı taşıdığını ifade ederek, "OKS kapsamındaki tüm fonların içindeki faizsiz fonların payının yüzde 62,3 olduğu görülüyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiğini biliyoruz. 2020'de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki yüzde 13,70'lik rakamdan yüzde 18,12'ye yükseldi. 2020'de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23'lük getiriye sahipken sadece faizsiz fonlar ise yüzde 35 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor, faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor." ifadelerini kulandı.

Katılım Emeklilik olarak yıllık üretim rakamlarının da göz doldurduğunu aktaran Sincek, katılım sigortacılığında 2020'de toplam 143 milyon TL'lik prim üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sincek, hayat branşında 99 milyon TL, sağlık sigortalarında 36 milyon TL, ferdi kaza sigortalarında ise yaklaşık 8 milyon TL prim ürettiklerini, BES tarafında ise OKS dahil sözleşme sayılarının da 750 bini aştığını, fon büyüklüklerinin yaklaşık 3,8 milyar TL olduğunu bildirdi.

"Katılım Sağlık, 50 binden fazla kurumsal sağlık poliçesini yönetecek"

Ayhan Sincek, Katılım Sağlık markalarıyla sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine destek sağladıklarına işaret ederek, "Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl bile geçmesine rağmen faizsiz sağlık kategorisinde iddialı bir büyüme gerçekleştirdik. Portföyüne 36 kurumsal müşteriyi katan Katılım Sağlık, planlanan yeni kurumların işlemlerinin tamamlanmasıyla çok yakında 50 binden fazla kurumsal sağlık poliçesini yönetecek. Katılım Sağlık olarak da ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkımızı ortaya koyduk. Grup Sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin alışkanlıkların hiç beklenmedik şekilde bozulabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Sincek, "Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak Bireysel Emeklilik Sistemi, hayat ve sağlık sigortaları kapsamında kalarak, geleceğimizi ve sağlığımızı güvence altına almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.