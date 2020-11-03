Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: "BES, sürdürülebilir refahın anahtarı" - Son Dakika

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: "BES, sürdürülebilir refahın anahtarı"

03.11.2020 14:47
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek:

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 12,5 milyon katılımcı ve 164 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile sürdürülebilir refahın anahtarı olduğunu belirterek, "BES'in avantajlarını her fırsatta hatırlatıyoruz.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 12,5 milyon katılımcı ve 164 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile sürdürülebilir refahın anahtarı olduğunu belirterek, "BES'in avantajlarını her fırsatta hatırlatıyoruz. Özellikle yüzde 25 devlet katkısı, Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir teşvik. Ödediği katkı payıyla hak edebileceği maksimum devlet katkısı limitinin altında kalanlar için 2020'nin fırsatı yıl sonuna kadar sürüyor." dedi.

Sincek, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilirliğin sadece kurumlar için değil, aileler ve bireyler için de önemli olduğuna işaret etti.

Özellikle pandemi sürecinin mevcut yaşam şartlarının gelecekte de güvence altına alınmasının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Sincek, bunun anahtarının ise BES'te olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Türkiye'de BES için devlet tarafından sağlanan teşviklerin kaçırılmaması gerektiğine işaret eden Sincek, şunları kaydetti:

"BES'te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25'ini geçemiyor. 2020 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısında maksimum yararlanma fırsatı yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. Henüz BES'e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için tam zamanı."

"Sisteme giren her vatandaş yararlanabiliyor"

Ayhan Sincek, BES'e dahil olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tasarruflarına ek olarak yüzde 25 katkı alabildiğini hatırlatarak, "Uzun vadeli düşünmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 'Bireysel olarak ne yapabilirim' demeden ufak rakamlarla tasarrufa başlayabiliriz. Sistem zaten bu noktadan sonra esnek yapısıyla katılımcılarımıza her türlü konforu sağlıyor. Düzenli ödemelere ek olarak istediğiniz zaman ayrıca katkı payı da yatırmanız mümkün. Bir yandan emeklilik günlerine gönül rahatlığıyla hazırlanırken, diğer yandan da BES fonlarında altından dövize kadar çeşitli fon alternatiflerine yatırım yaparak getirilerin artması sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

BES fonlarının 2020 başından itibaren TÜFE'nin yüzde 9 puan üzerinde getiri sağladığını aktaran Sincek, 2019'da tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırarak getiri şampiyonu olan BES fonlarının, kuruluşundan beri reel getirisinin yüzde 83 olduğunu kaydetti.

Sincek, "TÜFE; BIST 100 ya da döviz sepetinden daha fazla getiriye sahip BES fonları, istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. BES fonlarının yıl sonunda 168 milyar TL'lik büyüklüğe erişmesi ve GSYH'nin yüzde 3'üne ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Faizsiz fonlar sistemi yukarı taşıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, büyümede katılım esaslı BES'in çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle 2017 yılında gerçekleşen düzenlemelerin ardından yeni bir kategori tanımlanmış oldu ve Otomatik Katılım Sistemi'nde faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edilmesi ile bu kategorinin beklenenden daha derin ve kapsayıcı olduğu kanıtlanıyor. 30 Eylül 2020 itibarıyla OKS kapsamındaki tüm fonların içindeki katılım fonlarının payının yüzde 63 olduğu görülüyor.

Sonuç olarak, faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiği görüldü. Yılbaşından bugüne emeklilik sektörü yüzde 21,5'lik getiriye sahipken, sadece faizsiz fonlar ise yüzde 40,2 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor. Faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor."

Türk Lirası, Türkiye, Avrupa, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: 'BES, sürdürülebilir refahın anahtarı' - Son Dakika Ekonomi


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