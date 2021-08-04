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Katılım Emeklilik, gümüşe yatırım yapan ilk emeklilik fonunu hayata geçiriyor - Son Dakika

Katılım Emeklilik, gümüşe yatırım yapan ilk emeklilik fonunu hayata geçiriyor

04.08.2021 12:03
Katılım Emeklilik, gümüşe yatırım yapan ilk emeklilik fonunu hayata geçiriyor, System.String[]

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Fonu, tasarruflarını kıymetli madenlerde tutmak isteyen ve aynı zamanda değer artışlarından da yararlanmak isteyenlere önemli bir alternatif olacak.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Fonu, tasarruflarını kıymetli madenlerde tutmak isteyen ve aynı zamanda değer artışlarından da yararlanmak isteyenlere önemli bir alternatif olacak." ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamaya 2020 yılını emeklilik fonları arasında getiri şampiyonu olarak tamamlayan Katılım Emeklilik, çok talep gören altın fonunun ardından şimdi de sektörde hem konvansiyonel hem de faizsiz tarafta ilk olacak ağırlıklı gümüşe yatırım yapan fonunu hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun, tasarruflarını kıymetli madenlerde tutmak isteyen ve aynı zamanda değer artışlarından da yararlanmak isteyenlere önemli bir alternatif olacağını bildirdi.

BEFAS sistemi aracılığıyla diğer BES müşterilerinin de bu fona yatırım yapabileceğini belirten Sincek, şunları kaydetti:

"Geleneksel olarak değerli madenleri en güçlü yatırım aracı olarak gören katılımcılara sektörde hem konvansiyonel hem de faizsiz tarafta bir ilk olan Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Fonu ile önemli bir alternatif sunuyoruz. Özellikle pandemi döneminde tasarruflarını klasik değerli madenlere yatırmak ve aynı zamanda değer artışlarından yararlanmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyoruz. Buna ilaveten BES'teki Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yüzde 25'lik devlet katkısından da faydalanabiliyorlar. Gümüşün son yıllardaki yükselen trendi göz önüne alındığında önemli bir talebi karşılayacak yenilikçi bir adım attığımıza inanıyorum.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren BEFAS sayesinde tüm BES'liler de Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adıyla ağırlıklı altın ve gümüşe yatırım yapabilecek. BEFAS ile oluşacak rekabetten yatırımcılar karlı çıkacak. 13 faizsiz fonuyla, 2020'nin getiri şampiyonu olan Katılım Emeklilik olarak başarılı fon yönetim anlayışımızla yüksek getiri konusunda iddialıyız. Yeni gümüşe yatırım yapan fonumuzun zamanlaması da bu açıdan çok iyi oldu. Katılım evreninde yatırım tercihi anlamında önemli yer tutan altının yanına güçlü bir alternatif tasarruf aracı sunuyoruz. Yeni fonumuza kısa zamanda yoğun bir talep olacağını öngörüyoruz."

"Önemli hamlelerle BES gelişip daha avantajlı ve fırsatlar, alternatifler dolu bir sisteme dönüştü"

Sincek, son zamanlarda gerçekleşen önemli hamlelerle BES'in gelişip daha avantajlı ve fırsatlar, alternatiflerle dolu bir sisteme dönüştüğünü vurgulayarak, 18 yaş altına yapılan BES düzenlemesinin de bu hamlelerden biri olduğunu kaydetti.

18 yaş altı için hazırlanan Erken BES'e yoğun ilgi olduğunu aktaran Sincek, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki günlerde bu ilginin kayda değer bir seviyeye yükseleceği görülüyor. Bireysel emeklilikle tanışacak genç katılımcılar için sunduğumuz Erken BES'te pek çok avantajı bir araya getirdik, genç katılımcıları sisteme daha hızlı dahil etmek amacıyla özellikle dijital kanallarımızı harekete geçirdik. Herkes yararlanabilsin diye minimum 100 TL katkı payıyla plana dahil olunabiliyor. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz. Ayrıca beş yıl sistemde kalan katılımcılar için giriş aidatını hiç almıyoruz. Katkı payını düzenli yatıran katılımcılara da yönetim gider kesintisi yapılmıyor.

Üç aylık özel kampanya dönemimizde Erken BES planımıza katılanlara yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik katkısı sunuyoruz. 300 TL'ye kadar alınabilecek bu tutar ile Erken BES'e ilk etapta giren gençlerimiz kazançlı çıkıyor. Ebeveynler bu fırsatı iyi değerlendirmeli, çocuklarının bu avantajlardan yararlanması ve daha erken yaşta yüksek tasarrufa ulaşması için hemen onları BES'e dahil etmeli."

Bireysel Emeklilik, Türk Lirası, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katılım Emeklilik, gümüşe yatırım yapan ilk emeklilik fonunu hayata geçiriyor - Son Dakika Ekonomi


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