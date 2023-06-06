Katılım Enerji Almanya'daki Kazel Expo Fuarı'nda da Yükselişini Sürdürdü

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da düzenlenen Kazel Expo Fuarı'na katılarak adından söz ettiren Katılım Enerji, bu kez de Almanya'daki Kazel Expo Fuarı'nda stant açarak yükselişini sürdürdü. Türkiye'nin öncü enerji şirketi, fuar süresince ziyaretçilerden yoğun ilgisi gördü. Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaktan gurur duyduklarını ve Avrupa'da büyüme potansiyeli gördüklerini vurguladı.

KAZANÇ MODELİ VE ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLERİ İLGİ UYANDIRDI

Fuar alanında kurulan Katılım Enerji standı, enerji sektöründeki yenilikçi kazanç modeli ve çevre dostu çözümleriyle büyük ilgi gördü. Özellikle Türklerin yoğun katılımı, ülkemizin enerji sektöründeki yükselişini de gözler önüne serdi. Katılım Enerji'nin sürdürülebilir kazanç modeli, güneş enerjisi santralleri ve enerji verimliliği çözümleri, ziyaretçilerin dikkatini çeken başlıca konular arasında yer aldı.

'ALMANYA'DAKİ BÜYÜME POTANSİYELİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, fuar süresince birçok önemli iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Almanya'daki enerji pazarında güçlü bir varlık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Başarılı girişimci, "Almanya, sürdürülebilir enerjiye olan talebin yüksek olduğu bir ülke. Katılım Enerji olarak, çevre dostu ve ekonomik enerji çözümleriyle Almanya'daki büyüme potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Bu fuar vesilesiyle birçok değerli iş ortağıyla buluşarak iş birliklerimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Katılım Enerji, Almanya'da gördüğü ilgiyle birlikte uluslararası alanda da etkinliğini artırmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji alanındaki lider konumunu koruyan şirket, 23-24-25 Haziran'da Almanya- Bremen'de düzenlenecek fuar için de çalışmalarını sürdürüyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE KOOPERATİF DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Ferhan Şavlı'nın yeni nesil yatırım modeli olarak hayata geçirdiği Katılım Enerji,İşletme kooperatifi ile enerjinin bir araya getirilmesi dönemini başlatan bir yapı. Enerjiyi halkın sattığı, 20 bin üye kapasiteli sistem, üyelerine yüksek kâr vaat ediyor. Şavlı, "Kazan kazan temelli bir model" diye tanımladığı Katılım Enerji'nin hem Türkiye ekonomisine hem de ortaklarına kazandırdığını söylüyor.