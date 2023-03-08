Katılım enerjiden kadın istihdam projesi

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı: "Bugün Dünya Kadınlar Günü ve biz, şirketimiz bünyesinde çalışanların %93'ünün kadın olduğu gerçeğiyle gurur duyuyoruz. Kadın istihdamı bizim için sadece bir sayı değil, temel bir prensip. Kadınların gücüne inanıyor ve bu gücü enerji sektöründe kullanmaları için fırsatlar sunuyoruz. Kadınlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirleri, işimizdeki başarıyı artırıyor. Onların liderlik becerileri, ekip çalışmasına olan katkıları ve empatik yaklaşımları, şirketimizi daha da güçlendiriyor. Kadınlarımız, bizim için değerli birer öğretmen ve ilham kaynağı.

KADINLARA YÖNELİK EĞİTİMLERLE GELİŞİMLERİNİ DE DESTEKLİYORUZ

Kadın çalışanların şirkete olan katkısına değinen Ferhan Şavlı, firma bünyesinde yapılan eğitim faaliyetlerinden de bahsetti, Şavlı, "Kadınların iş hayatında yer alması, toplumsal ve ekonomik gelişimin en temel unsurlarından biridir. Bu nedenle, Katılım Enerji olarak, sadece kadın istihdamını desteklemiyor, aynı zamanda kadınların kendilerini geliştirmeleri için de fırsatlar sunuyoruz. Sosyal ve mesleki eğitim programlarımızla, iş hayatında daha da güçlenmelerini sağlıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Katılım Eğitim isimli bir eğitim programımız dahi mevcut. Çalışanlarımız arasında yer alan kadınlar, enerji sektöründeki geleneksel cinsiyet rollerini yıkarak, bu alanda da başarılı bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. Bizler de, tüm dünyada kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yeni nesil GES Projesi Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, "Firmamız, kadın istihdamının önemine inanan ve bu alanda güçlü adımlar atan bir kuruluştur. Bugün, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kadın çalışanlarımızın oranının %93 olduğunu gururla duyurmak istiyoruz" diyor.

KATILIM ENERJİ YATIRIMI İLE TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR

Yeni nesil GES Projesi Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, "Yeni dünya düzeninde dengeler değişti. Yeni dünyanın yeni yatırım aracı yenilenebilir enerji olacak. Türkiye'de ilk kez endüstriyel bazda enerjiyi halk satacak. Yani kendi ürettikleri enerjide, kendileri söz sahibi olacak. Üstelik sistem 5 bin euro yatırımla 17 yıllık getiriyi mümkün kılıyor" diyor.

Dünyada etkili olan kuraklık, pandemi döneminde yaşanan tedarik sıkıntısı, kömür fiyatları ile karbon vergisi fiyatlarındaki artış, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile doğalgaz sevkiyatında yaşanan kesintiler dünyada enerji krizini derinleştirdi. Kriz aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi de artırdı. Enerji üretimi, stratejik ve ekonomik bir eylem olmasının yanı sıra önemli bir yatırım aracı hüviyeti de kazandı. Bu talebe yanıt vermek amacıyla kurulan, özelleştirilmemiş, demokratik bir yapıya sahip yeni nesil enerji GES Projesi Katılım Enerji bu dönemde yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ENDÜSTRİYEL BAZDA ENERJİYİ HALK SATACAK

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, sisteme dair merak edilenleri anlattı, "Türkiye'nin elektrik kapasitesinde güneşin payı yüzde 7,5 ve sürekli artmaya devam ediyor. Biz de "Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Kazanç" mottosuyla çıktığımız bu yolda, 20 bin üye kapasiteli bir GES Projesi olan Katılım Enerji'yi kurduk. Türkiye'de ilk kez halkın enerji üretimine ve dağıtımına katılarak demokratik bir sistemde gelir elde ettiği, %93 kadın çalışan oranıyla kadın istihdamına destek veren, ülkemizin enerji ithalatı yükünü azaltarak sosyal sorumluluk yapısı da olan yerli ve milli bir oluşum bu. GES üzerine planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Antalya ve Muğla illerinde hali hazırda kurulu ve faaliyet gösteren santrallerin sahip olmanın yanı sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsisi yapılacak hazine arazileri üzerinde etap etap olmak üzere 50 MW elektrik üretimi gerçekleştirecek. Her etap minimum 1 MW elektrik üretecek ve minimum 400 üyeye ulaşıldığında başlatılacak."

YILLIK GETİRİNİN YANI SIRA YATIRIM MALİYETİNDEN DE KAZANDIRIYOR

Sistemi yeni nesil yüksek kar marjlı yatırım aracı olarak tanımlayan Ferhan Şavlı, Katılım Enerji'nin getirdiği avantajları şöyle sıraladı, "Kuracağımız güneş panellerinin ömrü 25 yıl. 25 yılda bir yenileneceğiz. Üretim faaliyetleri doğrultusunda, 25 yıllık getiriyi yatırımcısına sunan karlı bir sistem. Bu süreç içerisinde yatırım için pay başına ödenen 5 bin 300 euro, üretimin başlaması, enerji maliyetleri ve talebin artmasına istinaden, arzın sabit olması nedeniyle 8-9 bin euro değerine ulaşıp yıllık getirisinin yanı sıra yatırım maliyetinden de kar ettirir. Üyelerine, hem yatırım maliyetlerini hem de santralin üretim değerlerini Katılım Enerji web sitesi ve mobil uygulama üzerinden, her aşamasında kolaylıkla takip edebilecekleri, şeffaf bir sistem sunuyor. Üstelik üyelerimiz, paylarını e-devlet sistemi üzerinden diledikleri zaman görüntüleyebiliyorlar."